Fuggono di notte dal balcone per non pagare il b&b: immortalati dalle telecamere. Le immagini finiscono in rete

Scappano di notte dal balcone per non pagare la stanza del b&b in cui avevano deciso di trascorrere la notte ma il proprietario rende pubblica la fuga con tanto di video.È accaduto a Conversano in provincia di Bari. Protagonista una coppia di giovani che si è presentata al b&b “Baby Park” di Sario Totaro, elegante struttura con tre stanze matrimoniali sita in piazza Alcide De Gasperi.

APPROFONDIMENTI VIDEO Turisti si buttano giù dal balcone per non pagare il b&b:...

Le immagini diffuse in rete dal proprietario del B&b

I due giovani, che si erano preannunciati telefonicamente ottenendo anche uno sconto sul costo reale della stanza, chiedono di poter pagare all’indomani e Totaro acconsente anche perché la ragazza ha già soggiornato da lui e anche il ragazzo lo conosceva di vista. All’indomani mattina però la sorpresa. Stanza chiusa dall’interno e ci è voluta una scala per salire, tramite balcone, e scoprire che i due ragazzi erano andati via senza pagare le 40 euro concordate. Così Sario Totaro ha deciso di postare il video della “fuga” su Facebook per mettere in guardia altri suoi colleghi dopo di che si è recato ai carabinieri per denunciare il tutto.