«Omicidio politico da parte degli ex alleati». Si dimette il sindaco di Corato

Lascia il sindaco di Corato. Massimo Mazzilli, a capo di una coalizione di centrodestra, ha rassegnato questa mattina le dimissioni definendole «non revocabili». Il primo cittadino del comune in provincia di Bari, mette così fine alla consiliatura a pochi mesi dal termine naturale, essendo stato eletto nel mese di maggio del 2014. Mazzilli, in una conferenza stampa, ha spiegato che questo è l’epilogo di una crisi amministrativa che si è aperta nel dicembre 2017, «con la presentazione della mozione di sfiducia presentata da undici consiglieri comunali poste in essere da due forze politiche che avevano sin qui assicurato il sostegno, Noi con l’Italia e Forza Italia». «A pochissimi mesi dalla scadenza naturale del mandato amministrativo - aggiunge Mazzilli - questo brutto e inconcepibile atto di Noi con l’Italia e Forza Italia, posso affermarlo, è un “omicidio politico” consumato soprattutto in danno della popolazione e delle attività economiche che operano in città».