Conte a Bari: «Il M5s fuori dalla giunta Emiliano, rimettiamo le deleghe»

"Stiamo leggendo pagine di politica che sono anche di cronaca giudiziaria che fanno tremare i polsi. Non combattiamo solo Meloni e soci, non facciamo sconti nemmeno a chi è nel nostro campo. Vogliamo dare una fortissima scossa, è il momento di fare pulizia e tabula rasa. Dobbiamo estirpare cattiva politica. Rinunciamo al nostro ruolo di governo, rimettiamo tutte le deleghe”.

Lo ha detto Giuseppe Conte, leader del M5S, questa mattina a Bari in conferenza stampa nella sala Campione del Consiglio regionale.

Le deleghe rimesse sono la vicepresidenza del Consiglio regionale, fin ora di Cristian Casili, dell’incarico di Consigliera delegata alla Cultura di Grazia Di Bari nonché della carica di assessore al Welfare Rosa Barone, presenti oggi in conferenza stampa insieme con il capogruppo Marco Galante.

Conte ha poi lanciato anche l'idea: "Offriamo un patto per la legalità alle forze di centrosinistra regionale".

La mossa dell'ex premier arriva dopo la bufera che sta travolgendo Bari, con le inchieste che toccano da vicino il Comune e la Regione.

Conte andrà a sottoporre il protocollo al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, per lavorare ad un impegno comune. “Riconosco il grande lavoro fatto in maggioranza – ha detto – nel welfare, nella sanità, nella tutela dell’ambiente, tuttavia rispetto alle vicende di voto di scambio e di pratiche clientelari non si può nascondere la testa sotto la sabbia. Vogliamo contribuire a far voltar pagina alla politica”.

Fratoianni, Sinistra italiana

«Noi come Sinistra Italiana siamo presenti in giunta. Io credo che sia arrivato il momento che il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano produca un'iniziativa di discontinuità. Noi forze politiche vogliamo discutere di quello che sta accadendo. E forse, per fare in modo che la discussione sia efficace, è arrivato il momento che da parte del presidente ci sia una iniziativa: Che azzeri la giunta? Che la situazione?». Così il segretario di Sinistra italiana e deputato di Avs, Nicola Fratoianni, interpellato dai cronisti in conferenza stampa a Roma in merito ai fatti della regione Puglia. «Penso che un atto come questo aiuterebbe la qualità del dibattito, sottraendolo all'uso strumentale in campagna elettorale», ha precisato.