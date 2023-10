​Il Comune proroga le concessioni marittime al 31 dicembre 2024: “Garantiamo continuità dei servizi”

Il Comune di Bari ha approvato la delibera che indica la data del 31 dicembre 2024 come limite massimo per la conservazione delle concessioni demaniali marittime prorogate per legge negli anni passati.

Il provvedimento, spiega l'amministrazione in una nota, «garantisce la continuità dei servizi offerti dai concessionari all'utenza, la conferma degli introiti in favore degli enti concedenti, la conservazione delle infrastrutture e, allo stesso tempo, consente agli uffici comunali l'espletamento delle procedure per il rinnovo del sistema concessorio in ambito locale».

Il provvedimento

Il provvedimento riguarda tutte le concessioni demaniali interessate dalle proroghe «disposte per legge ma oggetto di decisione contraria del Consiglio di Stato che le aveva dichiarate inefficaci - prosegue il Comune - e pone quindi fine allo stato di incertezza che ne era seguito».

La lunghezza complessiva della linea di costa interessata corrisponde a 34,34 chilometri, di questi 7,23 sono esclusi dalle competenze delegate al Comune (aree portuali e basi logistiche militari) mentre 10,55 chilometri costituiscono la fascia demaniale marittima «non utile» per via delle restrizioni indicate dalla legge. Della fascia costiera ritenuta utile, la cui lunghezza complessiva corrisponde a 16,56 chilometri, una parte (5,20 chilometri) presenta scarse o limitate capacità di impiego per via delle sue caratteristiche. «In questo quadro - conclude il Comune - si dovrà procedere all'istruttoria per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime secondo procedure improntate ai principi comunitari in materia di concorrenza».