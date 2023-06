Camion si ribalta perdendo bottiglie di vetro sulla statale: ferito l'autista

Incidente a Casamassima, in provincia di Bari, all'altezza della statale 100 in direzione Gioia del Colle. Un camion si è ribaltato e il traffico è stato temporaneamente interdetto in direzione nord.

Sono arrivati subito i mezzi di soccorso, le squadre Anas e le forze dell'Ordine per accertare la dinamica dell'incidente.

La dinamica

Da quanto ricostruito il mezzo pesante si è ribaltato autonomamente perdendo per strada il carico di bottiglie di vetro. L'autista è rimasto ferito. L'impatto è avvenuto al chilometro 15,350, il traffico invece è stato deviato dal chilometro 18,400 al chilometro 15,300, lungo la viabilità adiacente.