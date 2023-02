Carnevale di Putignano, tripudio del Martedì grasso. E Mara Venier strega Putignano

Una festa all’insegna della musica, delle luci e dei colori. L’ennesimo successo di pubblico per un’edizione – la 629esima, per l’esattezza – destinata a passare alla storia. Chiusura in grande stile, ieri sera, per il Carnevale di Putignano al cospetto di Mara Venier, madrina del «martedì grasso». La conduttrice televisiva ha presenziato l’ultimo corso mascherato dell’annuale kermesse sedendo, fianco a fianco, con il governatore della regione Puglia Michele Emiliano, suo grande amico. Nella tribuna vip anche il sindaco di Bari Antonio Decaro.

La folla impazzita per zia Mara



La Venier, accolta con calore ed entusiasmo dalla folla, ha potuto ammirare, da vicino, la maestosità dei carri allegorici cogliendo anche l’occasione per immortalarli al momento del transito (preannunciato, per ognuno dei sette carri in concorso, dalle voci di Farinella e del suo alter ego) sotto lo splendido sipario di luci alto venti metri. «Una grande emozione – ha ammesso «zia» Mara – dopo due anni di pandemia, questo è davvero un nuovo inizio».

Alquanto entusiasta anche il presidente Emiliano: «Quello di Putignano è uno dei più antichi carnevali d’Europa e la Puglia dev’esserne orgogliosa. Viva il Carnevale di Putignano!» ha chiosato il governatore ricordando l’impegno della Regione Puglia nel sostenere questa manifestazione («ci consente di destagionalizzare il turismo» ha spiegato). Parole che, certamente, danno lustro alla «città del Carnevale» e alla sua secolare tradizione. Un prestigio riconosciuto anche dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy che, al Carnevale di Putignano, ha riconosciuto, quest’anno, un francobollo speciale: proprio nella mattinata di ieri, presso il museo civico, c’è stato l’annullo filatelico del francobollo dedicato alla manifestazione.

Un appuntamento prestigioso che, cronologicamente, ha fatto da antipasto alla splendida serata vissuta ieri da Putignano, gremita di gente lungo il percorso della sfilata. I sette carri in concorso e il «Radio Carro delle fiabe sbagliate» (con i dj di Radio 101 e Radio Norba) hanno, ancora una volta, rubato la scena del Carnevale, volto ufficialmente al termine in serata con la celebrazione del folcloristico rito del funerale, organizzato da Argo e dalla Campana dei Maccheroni. Un corteo funebre, come da tradizione, ha seguito il defunto Carnevale, rappresentato da un maiale in cartapesta (simbolo del periodo di eccessi carnevaleschi), accompagnandolo sino al suo epilogo, ovvero al rogo in piazza Principe di Piemonte. Suggestivo il successivo momento dei 365 rintocchi di campana che hanno ricordato, ai presenti, il ritorno del Carnevale tra un anno.



I grandi ospiti a Putignano, però, non sono finiti: questa sera, alle ore 21.30, c’è Francesco Gabbani – cantautore italiano con alle spalle due vittorie al Festival di Sanremo - in concerto presso il «Teatro che non c’è». Dopo il sold-out del primo settore, gli organizzatori hanno deciso l’apertura di un ticketing speciale pensato per famiglie e bambini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - SEPA