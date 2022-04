Cadavere al largo di Monopoli, indagini per risalire all'identità

Un cadavere è stato ritrovato nelle scorse ore al largo delle acque di Monopoli. La capitaneria di porto ha già provveduto a riportare sulla terra ferma la salma, per procedere con l'ispezione cadaverica. L'uomo non ha alcun documento indosso, per quanto era vestito al momento della "caduta" in acqua. Si cerca tra le liste degli scomparsi da almeno dieci giorni, in quanto secondo gli inquirenti il cadavere sarebbe in mare già da diverso tempo.

Si dovrebbe trattare - secondo una prima sommaria ricostruzione - di un uomo, probabilmente un anziano. Ignote le cause del decesso. Nelle prossime ore si attendono aggiornamenti sull'identità del cadavere e sulle cause della morte.

