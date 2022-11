Black Friday e poi Natale: offerte di lavoro nei negozi e negli store

Si scaldano i motori, la partenza è vicina. Almeno quella ufficiale stabilita al 25 novembre col Black Friday. Il rombo del motore è già alto e la grande macchina del consumo sta per partire. Nonostante la crisi energetica, l'inflazione, la guerra, la precarietà, la febbre consumistica aumenta con l'avvicinarsi del Natale. Che dovrebbe essere una festa della cristianità e invece è la festa dell'acquisto anche da parte di chi oggettivamente non potrebbe permetterselo. Ma se la moneta circola è evidente che crescono anche le offerte di lavoro. Lo hanno compreso bene note aziende nazionali e internazionali che si muovono soprattutto nell'ambito della grande distribuzione, dei grandi centri commerciali. Brand molto conosciuti che cercano soprattutto assistenti alla vendita, Pandora, Bata, H&M, la danese Flying Tiger, Stefanel.

Nel 2023 un'altra infornata

Poi dai primi di gennaio aprirà Primark a Casamassima e cerca 150 unità. «Il fatto che ci sia una vasta offerta di lavoro è indice di vivacità sottolinea Raffaella Altamura, presidente di Confesercenti Bari - soprattutto se si considera il fatto che siamo una terra a vocazione turistica. È bene che l'indice relativo al terziario quindi al commercio cominci a vibrare e sicuramente è un aspetto positivo, ancor di più in questo momento dove davvero abbiamo un'economia traballante. Quello che rammarica è che tutto questo avviene in un segmento che è quello della grande distribuzione organizzata, dell'online e non nella fascia più debole, dei piccoli commercianti».

Molte offerte alcune a chiamata, altre a tempo indeterminato, altre part-time, molto richiesta la conoscenza delle lingue, inglese soprattutto, oltre che una certa cultura digitale, meglio se con esperienza nel settore moda. Ma evidentemente non è tutto oro quello che luccica.

«Bisognerebbe vedere che tipo di contratti vengono applicati riprende Raffaella Altamura - per capire anche se ci sono intermediazioni di agenzie interinali. Quindi bisogna capire i termini contrattuali per questo sicuramente i sindacati dei lavoratori immagino avranno già aperto una lente d'ingrandimento. Ovviamente noi non possiamo che rimarcare il fatto che il contratto collettivo nazionale è quello che si applica». Fra le offerte di lavoro spicca quella di Primark, attivo nel settore del fashion retail.

A gennaio un nuovo store

Da gennaio avvierà un nuovo store presso il parco commerciale di Casamassima. 4.450 metri quadri di superficie commerciale, dove saranno impiegate 150 persone. Avviata la campagna di recruiting per selezionare le risorse umane. Gap, per la prima volta in Puglia, aprirà al Puglia Village di Molfetta, previste assunzioni per personale da adibire all'area vendite e alla gestione del locale. Pepco inaugurerà altri due punti vendita in viale Pasteur, nel centro commerciale Mongolfiera e a Triggiano, Bariblu.

Pepco ricerca per entrambi i negozi addetti alle vendite. Fra grandi centri commerciali e vendita online a soffrirne è il commercio di prossimità. D'altra parte il potere di acquisto delle famiglie si è grandemente ridotto e i prezzi offerti online sono in pratica imbattibili. «Il punto è che ormai tutti i meccanismi vanno rivisti- afferma Altamura - un mercato le cui leggi sono dettate dall'online, le norme che riguardano solo gli esercizi di prossimità non hanno più senso».