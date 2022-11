Non chiamateli influencer: ecco chi sono i digital creator più seguiti di Puglia

Un tempo (poco più che l'altro ieri) li chiamavamo influencer, masticando l'anglicismo tanto amato e odiato che sapeva di grandi sèguiti e carisma dai contorni misteriosi. Oggi preferiscono presentarsi col più sobrio titolo di creator digitali, abitanti della giungla social in cui la concorrenza aumenta insieme alle stories, e avere tanti follower è, quasi sempre, un lavoro. Al di là di ogni strategia di digital marketing (imprescindibile, va da sé) i nuovi protagonisti del web devono la propria fanbase soprattutto alla capacità di proporre contenuti originali o, per essere più precisi, di saperli raccontare con una voce propria, nondimeno di quella richiesta a uno scrittore di romanzi. Anche la Puglia ha la sua schiera di creator che ogni giorno aprono finestre su mondi paralleli, dalle ricette ai viaggi, dalla moda alla promozione del territorio, per decine o centinaia di migliaia di follower guadagnati a colpi di linee editoriali.