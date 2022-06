Bitonto, testa a testa tra Ricci e Damascelli: in vantaggio il centrosinistra

Testa a testa a Bitonto tra Paolo Francesco Ricci e Domenico Damascelli. Nella cittadina a Nord di Bari erano soltanto due i candidati a sindaco per le elezioni amministrative, si è configurato un vero e proprio colpo su colpo: al momento Ricci conduce per circa quattrocento voti. Dati non ufficiali, che arrivano dai comitati elettorali, portano avanti il candidato del centrosinistra con il 52,22% delle preferenze e il 47,78% per Damascelli. Cauto Ricci dal proprio comitato: "Siamo cauti, attendiamo". Ma sembra aver preso il largo.