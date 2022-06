Ruffano, confermato Cavallo: è il sindaco uscente

Matino e San Cassiano hanno già il loro nuovo sindaco. In entrambi i casi, la corsa era con un candidato unico, quindi l'unica sfida da superare era quella del quorum del 40%, che in entrambi i comuni era già stato superato nel tardo pomeriggio. A Matino rieletto il sindaco uscente, Giorgio Salvatore Toma, per tutti Johnny. A San Cassiano, dove ha votato 75,48% dei cittadini, è stato eletto Oronzo Lazzari, vicesindaco dell'amministrazione uscente.