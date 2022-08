Pugni e calci per rubargli un borsello: baby gang aggredisce un 40enne in piazza

Lo hanno pestato perché non sono riusciti a rubargli il borsello. È successo a Bitonto, in centro storico ieri sera, nei pressi di Piazza Cavour. Un branco di ragazzini, secondo una prima ricostruzione minorenni, hanno provato a rubare il borsello a un 40enne, che ha opposto resistenza. Lì è partita la violenza, calci e pugli, finché non è intervenuto, per prestare soccorso all'uomo, il proprietario di un pub della zona. Poi sul posto l'ambulanza e gli uomini della polizia. Uno degli aggressori sarebbe già stato identificato.