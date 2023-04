Auto sfonda il gazebo di un bar dopo l'incidente stradale: ferito un cliente

Scontro tra auto all'incrocio: sfondato il gazebo di bar. Un cliente è rimasto ferito. Il rocambolesco incidente stradale avvenuto intorno alle ore 12.15 di oggi - 26 aprile - a Bisceglie si è risolto con tre persone illese e un ferito lieve. Due auto, una Fiat Panda e una Opel Agila, si sono scontrate all'altezza dell'incrocio fra via sacerdote Giovanni Di Leo e via Francesco Di Molfetta. L'impatto, piuttosto violento, ha fatto sì che una delle due auto, una Opel Agila, finisse con il muso all'interno del gazebo del Crazy Cafè, travolgendo tavolini, sedie e un cliente, che ha avuto la peggio riportando una contusione al ginocchio destro. Nessuna conseguenza, invece, per gli occupanti dei mezzi.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Bisceglie ma non si è reso necessario, fortunatamente, l'arrivo delle ambulanze. L'episodio, nella sua singolare dinamica, ha rischiato di provocare conseguenze ben peggiori. La Opel Agila è entrata di fatto nel dehors conficcandosi fra un albero e un palo dell'illuminazione pubblica. I residenti della zona sono tornati a chiedere provvedimenti sulla viabilità in un tratto di strada troppo spessp teatro di incidenti, uno dei quali anche mortale.