Veglie, con l'auto contro la vetrina di un negozio: danni ingenti e un ferito

Ancora un'auto contro la vetrina di un negozio. Dopo i recenti schianti avvenuti a Lecce e a Galatina, è la volta di Veglie, paese del Nord Salento. L'impatto della vettura contro la vetrata di un negozio - andata naturalmente in frantumi - ha anche provocato un ferito, trasportato in codice giallo dai sanitari del 118 all'ospedale San Giuseppe da Copertino.

La dinamica

L’incidente è accaduto nel primo pomeriggio di ieri a Veglie per cause ancora in corso di accertamento. Il conducente di una Alfa ha raccontato di aver visto un’auto con a bordo dei ragazzi uscire improvvisamente dal parcheggio di un supermercato senza dare la precedenza, costringendolo a una manovra improvvisa conclusasi con l'impatto quasi frontale contro la vetrina del negozio.

Ingenti i danni: la vetrina è andata distrutta così come l'auto, sfasciatasi sulla fiancata lato guida. Per lo sfortunato conducente, i sanitari hanno disposto il trasferimento al nosocomio copertinese per i necessari controlli.