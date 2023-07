Vigilante aggredito in ospedale dal padre di un piccolo paziente: una frattura e diverse lesioni

Una frattura al setto nasale e diverse lesioni per fortuna non gravi. Un vigilante oggi è stato aggredito davanti all'ingresso del parcheggio dell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari ed è stato necessario l'intervento dei medici del pronto soccorso. Ad aggredirlo sarebbe stato, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, il papà di un piccolo paziente. Non sono chiari i motivi, sul posto è intervenuta la polizia che ha bloccato l'uomo.

La condanna dell'aggressione

«La direzione dell'azienda ospedaliero universitaria Policlinico di Bari esprime la sua più ferma condanna per l'aggressione subita da un vigilante al varco di accesso del parcheggio dell'ospedale Giovanni XXIII di Bari», fanno sapere dall'ospedale.