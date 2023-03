Infermiera aggredita al Pronto Soccorso: rischia danni permanenti all'occhio. Una denuncia

Una donna è stata denunciata a Taranto per aver aggredito ieri una infermiera dell'ospedale Santissima Annunziata. Lo si apprende da fonti dell'Azienda sanitaria locale.

In particolare due donne si sarebbero presentate al pronto soccorso e una di esse avrebbe chiesto con insistenza il referto di una visita a cui si era sottoposto il figlio. Da lì sarebbe nata una discussione sfociata nell'aggressione. L'infermiera è stata colpita con uno schiaffo al volto, riportando un trauma contusivo alla retina.

La Asl

La direzione strategica di Asl Taranto esprime «la più profonda vicinanza alla Infermiera del Pronto Soccorso del Santissima Annunziata, vittima di un'aggressione avvenuta ieri che le ha procurato una importante lesione, con il rischio di un trauma contusivo alla retina. Augurandole una pronta guarigione, la Direzione condanna fortemente il gesto di violenza a danno di personale sanitario che ogni giorno, 24 ore su 24, si prende cura con dedizione e professionalità dei cittadini che si rivolgono al servizio sanitario».

Per questo è stato convocato urgentemente il gruppo specifico di lavoro per la tutela dei sanitari ed è stata presentata denuncia nei confronti dell'aggressore. A pochi giorni dalla Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari dello scorso 12 marzo, «è un vile episodio, che rafforza la necessità di mettere in campo diverse azioni di prevenzione e sensibilizzazione, come le iniziative per informare pazienti e famiglie sull'importanza del dialogo pacifico con il personale sanitario che si prende cura dell'utenza», afferma il direttore generale di Asl Taranto Vito Gregorio Colacicco. «Si colloca in questo ambito di azioni anche la recente collaborazione avviata con il questore Gambino, per il rafforzamento dei servizi di vigilanza della Polizia nel presidio ospedaliero: nei prossimi giorni sarà attivato un collegamento diretto di chiamata alert dal Pronto Soccorso del nosocomio tarantino alla Centrale operativa della Questura».

«A seguito dell'ennesimo episodio di brutale aggressione al Santissima Annunziata di Taranto ai danni di una infermiera chiedo un rafforzamento della presenza della vigilanza della polizia di stato nell'ospedale e segnatamente nel pronto soccorso. Considero importante l'impegno recentemente assunto dal questore di Taranto in questa direzione, ma il continuo verificarsi di aggressioni ed episodi incresciosi ai danni del personale sanitario evidenziano l'opportunità di un'azione più incisiva». Lo dichiara Massimiliano Stellato, unico consigliere regionale di Italia Viva. «La sicurezza degli operatori sanitari - dice - è evidentemente a rischio, come dimostrano i ripetuti attacchi da parte di utenti, o familiari di utenti, esasperati dalle attese interminabili al pronto soccorso. Episodi di violenza come l'ultimo accaduto vanno condannati e nei confronti del responsabile vanno adottati gli opportuni provvedimenti. Tuttavia vanno anche affrontate subito, in sede politica e istituzionale, le emergenze connesse al sovraffollamento del pronto soccorso, sotto pressione dopo la chiusura degli altri presìdi della provincia, e della sicurezza dei lavoratori».