Paura in centro: un uomo lancia oggetti contro i passanti, poi si ferisce da solo all'arrivo della polizia. Ricoverato in ospedale

Attimi di paura nel pomeriggio a Bari, nel quartiere San Pasquale. Nei pressi della piazzetta di viale Unità d’Italia, un uomo ha dato all’improvviso in escandescenza. Stando a quanto raccontato dai cittadini che abitano in zona, e che hanno provveduto subito a chiamare la polizia per un intervento, l’uomo avrebbe iniziato senza alcun motivo apparente ad inveire contro le persone presenti in quel momento sul viale e nei pressi della fontana. Poi avrebbe iniziato a rompere gli arredi del piccolo giardinetto, e pare anche a lanciare oggetti contro i cittadini. Sul posto, in seguito a segnalazione, come detto, sono intervenuti ben cinque uomini delle volanti della polizia di Stato, che hanno fermato l’uomo, un trentenne di origine nordafricana.

L'uomo si è autoferito

Lo stesso, alla vista degli agenti, con una bottiglia che aveva rotto e con la quale poco prima che arrivasse la polizia pare avesse minacciato la gente in strada, si è ferito profondamente ad entrambe le braccia.

Al punto che è stato necessario l’intervento di un’ambulanza del 118, i cui operatori hanno provveduto ad effettuare un primo soccorso in loco sull’uomo, che a causa della perdita copiosa di sangue stava per svenire. L’ambulanza ha poi provveduto a trasferire l’uomo, in codice rosso, al pronto soccorso del Policlinico di Bari.