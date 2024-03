Incidente alle porte di Bari all'ora di punta: Statale chiusa e traffico in tilt

Un incidente, sulle cui cause ancora si cerca di capire di più, forse dovuto al traffico o forse alla pioggia. In ogni caso il sinistro è avvenuto pochi minuti fa sulla Statale 100, all'uscita di Bari. Non si registrano, per fortuna, feriti di grave entità.

Strada chiusa

Al momento, però, la Statale 100 resta chiusa tanto per chi deve entrare nel capoluogo di Regione, quanto per chi deve andare verso Taranto. Non è possibile neppure procedere verso la rampa che conduce alla tangenziale verso Lecce e Brindisi. La Polizia locale di Bari consiglia altri percorsi.