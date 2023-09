Sciperano gli studenti del "Marco Polo": «Edilizia, caldo e niente spazi di aggregazione, noi abbandonati»

Oggi gli studenti del Marco Polo di Bari hanno scioperato contro tutte le problematiche specifiche della scuola, come l'edilizia fatiscente, il caldo soffocante per il quale non sono stati presi provvedimenti strutturali ma solo soluzioni precarie, e la mancanza di spazi democratici in cui aggregarsi e organizzarsi.

La rabbia degli studenti: abbandonati dalle istituzioni

Gli studenti hanno però anche espresso la loro rabbia nei confronti dell'abbandono storico da parte delle istituzioni e contro un modello scolastico che non tutela le esigenze della nostra generazione.

Quello di oggi dal Marco Polo è un segnale dagli studenti del Meridione a mobilitarsi contro una scuola che è ostile agli studenti e che rappresenta una gabbia, e contro le politiche dei governi degli ultimi 30 anni che invece di investire i fondi nell'istruzione pubblica hanno continuato a finanziare le spese militari e la guerra. Noi invece continueremo a mobilitarci e organizzarci, per una Nuova Scuola Pubblica in una nuova società.