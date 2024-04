San Nicola, al via i provini dei figuranti per il corteo storico: «No a tatuaggi, capelli colorati o rasati»

No a tatuaggi evidenti o a capelli rasati o con colori innaturali. Nuove regole per gli aspiranti figuranti per il corteo storico di San Nicola. A dettarle l’Ati costituita dalla Doc servizi, Pooya e Password vincitrice della gara promossa dal Comune di Bari. I provini rappresentano uno dei momenti più attesi per i devoti di San Nicola e non solo: si terranno mercoledì 24 aprile a partire dalle ore 9.30, a Porta Futuro Bari (via Ravanas 233 - ex Manifattura di Bari). Sarà presente il neo direttore artistico Raffaello Fusaro.

Le regole



A differenza degli scorsi anni sono state fissate delle regole per presentare candidatura. Le figure richieste sono donne, uomini, ragazze e ragazzi dai 14 agli 80 anni, bambine e bambini di diverse età. «Per tutti – spiegano dal Comune - è necessario non avere tatuaggi estremamente visibili su mani, braccia e collo, né capelli dai colori innaturali (blu, rosa, viola) o smalto permanente/semi permanente o ancora capelli con doppio taglio o rasati».

Per partecipare alle selezioni è necessario, inoltre, portare con sé una fotocopia del documento di identità e del codice fiscale. I minori dovranno essere accompagnati da un genitore.

Il Comune ha stanziato 99mila euro per l’organizzazione dell'evento. Il progetto vincitore si intitola “Verso l’alto” perché «intende dare risalto all’idea di speranza – hanno spiegato gli organizzatori - trasmessa da San Nicola, come slancio verso un futuro migliore, realizzabile da una nuova prospettiva».

L'edizione 2024



La manifestazione sarà rivolta alle narrazioni che raccontano Nicola come il Santo a difesa delle ingiustizie e dei deboli, protettore degli innocenti, delle minoranze, colui che grazie alla sua generosità spirituale e alla sua nobiltà d’intenti è capace di spingere l’umanità a più alte virtù morali, di donare una nuova visione di speranza universale, condivisa tra le genti. L’edizione del 2024 sarà incentrata perciò sulla rappresentazione, in forma valoriale e di azione scenica, del concetto di “altezza” espresso nelle gesta del Santo.

Il corteo si terrà come da tradizione il 7 maggio, con partenza dal Castello svevo. Sarà preceduto da un momento di rievocazione storica il 6 maggio tra i vicoli di Bari Vecchia e poi il 7 maggio un gruppo di figuranti imbarcheranno il quadro del Santo da San Giorgio fino al molo San Nicola. Per poi proseguire con il corteo vero e proprio a partire dalle ore 20.

Il Comune ha poi approvato il progetto della compagnia ResExtensa, diretta da Elisa Barucchieri, che organizzerà due momenti di danza aerea nel corso dell’evento del 7 maggio: uno di volo in piazza Libertà e un altro itinerante che accompagnerà tutto il percorso del corteo e il volo di saluto al passaggio della caravella.



«La proposta progettuale di Resextensa - si legge nella delibera di giunta che ha dato l'ok al progetto - si incentra su alcuni aspetti del messaggio nicolaiano, dalla determinazione a difendere i più fragili al coraggio di stare dalla parte della verità e della giustizia, fino al racconto del mare che unisce». In particolare lo spettacolo pensato per piazza Libertà, dal titolo “San Nicola degli stranieri”, si svilupperà tra aria e terra, con danze, acrobazie e grandi elementi scenici e con un’attenzione speciale a luci, suono, narrazione e nuove tecnologie, mentre lungo il percorso del corteo la figura del Santo emergerà grazie alla realizzazione di un carro scenografico di grande impatto simbolico e artistico. Per questo progetto il Comune ha stanziato ulteriori 60mila euro. Ovviamente il tutto dovrà essere organizzato in “armonia” con il corteo storico vero e proprio. Questo, come ricordato più volte dallo stesso sindaco, sarà l’ultimo “San Nicola” di Decaro indossando la fascia tricolore.

