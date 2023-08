Continua la campagna di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini per il decoro e la pulizia delle spiagge a Bari. E dopo la tappa a Pane e Pomodoro lo scorso 12 luglio per consegnare ai bagnanti dei posacenere portatili, ieri è stata la volta della spiaggia del waterfront di San Girolamo. Lo scorso luglio, l’iniziativa era stata promossa dalla All Service Bari, società che gestisce il servizio di salvamento, per sensibilizzare i bagnanti sul rispetto dell’ambiente e sui danni derivanti dall’inquinamento da cicche di sigarette. Ben 300 i posacenere portatili donati nell’occasione ai baresi presenti sulla battigia per una giornata di relax.

La stessa quantità che è stata portata in spiaggia a San Girolamo nella mattinata di ieri, sempre grazie alla All Service Bari. «Stamattina (ieri, ndr) siamo stati nella spiaggia di San Girolamo e Fesca e abbiamo distribuito alcune centinaia di posacenere ai tanti cittadini che nonostante un po’ di maestrale hanno, giustamente, deciso di trascorrere qualche ora al mare – sottolinea l’assessore all’Ambiente, Pietro Petruzzelli -. Ovviamente l’invito è sempre lo stesso: non buttare i mozziconi di sigaretta nella sabbia o nel mare, ma riporli in questi posacenere belli e colorati». D’altronde, l’inquinamento creato dai mozziconi di sigaretta non è indifferente, considerando che il loro processo di decomposizione dura circa due anni, ed evitare di gettarli in spiaggia sarebbe utile da questo punto di vista, oltre che dal punto di vista della pulizia. A nessuno piace trovare un tappeto di mozziconi quando si va al mare. Come aggiunge l’assessore, utilizzare quel piccolo posacenere sarebbe «un piccolo gesto di civiltà» che «fa tantissimo, perché non è bello trovare le spiagge piene di mozziconi, e anche perché ci vogliono anni affinché si decompongano. Sono davvero altamente inquinanti». La giornata è stata anche un momento importante per spiegare tali argomenti a chi era in spiaggia, oltre che «un importante momento di confronto e condivisione». «Quando si sta in mezzo alla gente – conclude Petruzzelli - inevitabilmente si discute, si ascoltano esigenze, necessità, proposte e anche alcune soluzioni ai problemi della città. Questo è il bello dell’essere comunità. Ovviamente, vale sempre di più l’invito a non fumare o a smettere di farlo. Ma se proprio non si riesce, almeno utilizzate questi posacenere».

La legge

Da ricordare, d’altronde, che la legge prevede delle multe per chi getta in terra o sulla spiaggia i mozziconi di sigaretta, in quanto essi dovrebbero essere spenti per bene e gettati negli appositi cassonetti. Multe che prevedono una sanzione pari a circa 100 euro, anche se troppo spesso tali sanzioni non vengono elevate vista la difficoltà di cogliere in flagrante chi commette tale gesto. Importante quindi azioni come quelle realizzate in questi mesi estivi in spiaggia, perché per risolvere il problema resta fondamentale la prevenzione, azione che può passare solo attraverso l’educazione e la sensibilizzazione dei cittadini rispetto al problema.