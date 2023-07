Un altro incendio: a fuoco sterpaglie in un terreno recintato. Le fiamme invadono l'area

Un nuovo incendio si è sviluppato questa sera intorno alle 21.30 sempre a San Giorgio, non distante dal lido il Trullo. Questa volta le fiamme hanno riguardato un’area privata, un terreno recintato, secondo i primi accertamenti potrebbero aver preso fuoco delle sterpaglie. Le alte temperature hanno favorito l’espandersi immediato dell’incendio, immediatamente si è alzato un nuvolone nero visibile anche a parecchia distanza.

Non ci sono feriti

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale, non risultano esserci feriti. Il rogo non ha interessato le abitazioni che si trovano in quella zona. I vigili del fuoco hanno lavorato per diverse ore per spegnere le fiamme alte, per fortuna non ci sono stati danni.