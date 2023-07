Incendi in Salento: è emergenza

Il Salento stretto nella morsa del fuoco. Gli incendi divampano dallo Ionio all'Adriatico, con squadre dei vigili del fuoco in azione lungo il litorale di Nardò, Gallipoli, Galatone e Sannicola, poi lungo la costa di Santa Maria di Leuca e a Surano, nel basso Salento, dove le fiamme hanno a lungo bloccato la statale 275, chiusa per circa tre chilometri per la densa nube di fumo che si è alzata al cielo. Il traffico è stato prima deviato sulle strade comunali e poi riaperto, una volta che la situazione è tornata sotto controllo.

Incendio anche a Castro

A Castro è andato a fuoco un giardino vicino al Piccolo Ranch. Un po' di paura per le abitazioni della zona. E alcuni roghi si sono verificati anche sulla provinciale che va da Alessano a Specchia.

A Santa Maria al Bagno, marina di Nardò, una densa nube di fumo si è alzata dalla Montagna Spaccata: toccate dal fumo anche alcune spiagge della zona. Ma la zona più intensamente interessata dalle fiamme, in questo momento, sembra essere il litorale ionico, dove le squadre dei vigili del fuoco hanno fatto allontanare le famiglie dalle abitazioni anche per la densa coltre di fumo che si è alzata dal rogo. A Lido Conchiglie, al momento, le fiamme sembrano avvicinarsi al centro abitato.

Con le previsioni meteo che, fra domani e dopo domani - 19 e 20 luglio - promettono temperature al di sopra dei 40 gradi, l'emergenza incendi, non solo nel Salento, si farà sentire.