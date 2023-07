Incendio nel Tarantino, evacuate le case al mare: paura tra i residenti

Un incendio nel tardo pomeriggio è divampato da un canneto a Lido Gandoli, marina di Leporano, in provincia di Taranto. Evacuate a scopo precauzionale alcune ville. Sono intervenuti i Vigili del fuoco e i carabinieri, per mettere in sicurezza i residenti. Tanta la paura tra i presenti, per l'avvicinarsi delle fiamme, prontamente combattute dall'intervento dei pompieri.

L'emergenza

Non solo in Salento, l'emergenza incendi in questo martedì tocca anche il Tarantino.