Bari, dove trasferirsi e dove comprare casa. Il report: ecco le zone migliori

Bari è una città in cui trasferirsi e dove comprare casa. Vivere nel capoluogo pugliese significa infatti avere tutti i servizi che una grande città può offrire, ma anche rimanere a contatto con il mare, con la storia e con la natura. Tuttavia ha i suoi svantaggi. È la sintesi di un lungo articolo pubblicato su Idealista, uno dei portali principali per l'acquisto di case, si parla di Bari e di come sia «ricca di bellezze e contrasti» e di quanto «riesce a lasciare a bocca aperta chiunque la visiti». «Bari - si legge tra le righe - è probabilmente la città del sud Italia che non smette mai di sorprendere». Ma ci sono anche degli aspetti negativi da prendere in considerazione prima di trasferirsi. «Alcuni - precisa infatti il portale - potrebbero trovare la città un po' troppo caotica». E poi c'è anche un altro neo: «Sebbene Bari stia facendo grandi progressi in termini di servizi e infrastrutture, ci sono ancora aree che necessitano di miglioramenti».

I punti di forza

La città, secondo quanto scrive Idealista descrivendo i punti di forza del territorio, «si distingue per la sua atmosfera vivace e accogliente e naturalmente anche per la cordialità dei suoi abitanti e la ricchezza della sua offerta culturale e sociale.

La vita quotidiana - si legge - è caratterizzata da un equilibrio tra modernità e tradizione, con un ritmo di vita che sa essere dinamico senza mai perdere la sua essenza rilassata». La città, precisa ancora Idealista, offre molteplici opportunità di svago e divertimento. «Tra le principali attrattive di Bari, non si può non menzionare il suo affascinante centro storico, ricco di monumenti e luoghi d'interesse. Allo stesso tempo, Bari offre una vivace scena culinaria, con ristoranti e trattorie dove si può gustare la tradizionale cucina pugliese». Infine, il clima mite di Bari, consente di godere del mare e delle bellezze naturali della regione per gran parte dell'anno. «Vivere a Bari - si legge ancora - significa godere di un'alta qualità della vita in un ambiente accogliente e stimolante».

Dove comprare casa

Idealista poi indica quali sono in città i quartieri da preferire per l'acquisto di una casa. Quindi il quartiere Murat considerato «il cuore pulsante della città, ricco di negozi, ristoranti e luoghi di interesse culturale, è il luogo ideale per chi ama vivere in un ambiente stimolante». Il quartiere Umbertino è considerato «fra le migliori zone di Bari. Secondo alcune statistiche del ministero delle Finanze, la zona sarebbe il quartiere più ricco di Bari. Qui è possibile trovare locali di alta qualità e vere chicche d'architettura liberty». Japigia, «luogo che sa offrire sia condomini di grandi dimensioni che piccole villette indipendenti», invece, potrebbe essere «un'ottima soluzione per chi cerca un'abitazione più tranquilla, ma non vuole rinunciare alla vicinanza al mare e al centro città». Vivere nel quartiere storico, quindi a Bari vecchia, «la zona più bella», vuol dire invece «essere immersi nella storia e nella cultura di Bari, con il vantaggio di essere a due passi dal mare e dal centro città». Per Idealista, che si stia cercando di affittare o comprare casa, a Bari i prezzi sono molto competitivi. Cosi come anche «il costo della vita è generalmente più basso rispetto ad altre grandi città italiane come Milano o Roma. Lo stipendio per vivere in maniera tranquilla è circa di 1420 euro al mese, in quanto il costo della vita medio si attesta sui 1360 euro al mese». Anche il costo della spesa, dei trasporti e dei servizi in generale «è solitamente più basso. Ad esempio, un pasto in un ristorante medio a Bari costerà meno rispetto a molte altre città italiane».