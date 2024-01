La protesta degli agricoltori: i trattori invadono le strade anche in Puglia

La protesta degli agricoltori arriva a Bari. Centinaia di trattori e mezzi agricoli si sono ritrovati a Punta Perotti per protestare, in particolare, contro le misure messe in atto dall’Unione Europea in campo zootecnico ed agricolo, a cominciare dalle soglie di terreni incolti alla introduzione di aggravi economici per il settore fino ad arrivare al via libera per la carne sintetica e di laboratorio.

I motivi della protesta

Il mondo agricolo protesta anche per la messa al bando dei bonus fiscali per il gasolio agricolo.

Traffico in tilt sulla Ss 100: una folta delegazione partiti da Noci, Castellana, Acquaviva delle Fonti, Gioia del Colle, Turi ed altri Comuni dell’entroterra barese ha percorso questa mattina la Ss 100 per raggiungere Bari, viaggiando a bassa velocità.

Gennaro Sicolo, presidente di Cia Puglia e vicepresidente di Cia Agricoltori Italiani, spiega: «Sull’agricoltura l’Europa sta sbagliando direzione, riducendo i sostegni al settore, aumentando vincoli e ostacoli frenando le produzioni e accelerando su una transizione ecologica sballata che colpisce gli agricoltori per non fare i conti con i veri e grandi inquinatori del pianeta».