Il Natale della ripartenza tra addobbi e mercatini: Bari si prepara alle feste

A Bari c’è voglia di Natale, con tutto il carico emotivo ed evocativo che il periodo più bello dell’anno porta con sé. Soprattutto dopo un anno, il 2020, in cui dicembre ha significato il dramma della terza ondata Covid.

La feste della ripartenza



Per Bari sarà il Natale della ripartenza dopo il lockdown e il tragico inverno scorso. In piazza del Ferrarese tornerà il grande albero sponsorizzato dalla società a partecipazione comunale Amgas; la speranza è che attorno all’abete simbolo delle festività alle porte di Bari vecchia torni a esserci la vita che caratterizza il Natale del capoluogo pugliese.

Ancora negli occhi di tutti ci sono le foto e i video del 24 dicembre scorso. Lì dove, nel pieno centro cittadino, una volta c’era l’allegro viavai (un maxi assembramento, abbiamo imparato a chiamarlo negli ultimi 20 mesi) fra aperitivi in corso Vittorio Emanuele, brindisi festanti all’Umbertino e shopping dell’ultimo minuto in via Sparano, l’anno scorso c’era solo un grande vuoto.

Quest’anno, forse, non sarà così. Lo spettro della quarta ondata Covid incombe, ma gli ottimi numeri della campagna vaccinale fra giovani e non solo del nostro capoluogo lascia presagire un inverno più “tranquillo” rispetto a quello dello scorso anno.

Si respira aria natalizia anche nelle vie dello shopping



Nel frattempo, lo spirito natalizio si diffonde in città. Tanti negozi, anche a poco meno di due mesi dalle feste, hanno già allestito le vetrine con abeti, ghirlande, stelle e lucine. Addirittura c’è chi, come un negozio di oggettistica per la casa di viale Concilio Vaticano a Poggiofranco, ha messo in esposizione le decorazioni natalizie già a settembre.

E se sulle celebrazioni del San Nicola “dei baresi”, previste per il 6 dicembre, vige ancora il riservo (la basilica potrebbe riaprire le porte ai fedeli per la funzione all’alba, ma è assai probabile che la storica maratona/fiaccolata nicolaiana salti anche quest’anno per le note vicende pandemiche), quel che è certo è lo stop dall’8 dicembre ai cantieri pubblici da via Sparano in poi per favorire lo shopping in centro e il ritorno del “Villaggio di Natale” nei luoghi della movida cittadina.



Alle 12 del 19 ottobre sono scaduti i termini per la presentazione sul MePA delle offerte relative all’accordo quadro da 200mila euro; al gong finale l’unico progetto presentato è quello dell’Ati composta da Cube comunicazione srl e Gruppo ideazione. Nei prossimi giorni, probabilmente già la settimana prossima, la commissione preposta aprirà la busta per valutare l’ammissibilità della proposta.

«Ci auguriamo che sia il segnale della ripartenza, dopo un anno in cui anche gli eventi natalizi si sono interrotti a causa della pandemia», ha commentato Ines Pierucci, assessore comunale alle Culture.



Un appuntamento ormai diventato tradizione, soprattutto per le famiglie: le attività e gli spettacoli prenderanno avvio il 6 dicembre e termineranno il 6 gennaio, giorno dell’Epifania. L’appalto prevede la realizzazione di attività di animazione per le famiglie, fornitura di strutture e allestimenti (installazioni luminose, verde decorativo, addobbi) del villaggio e la realizzazione di almeno quattro eventi spettacolari.



Il Comune ha chiesto all’aggiudicatario la programmazione delle attività tutti i pomeriggi, dalle 16 alle 21, e nei weekend dalle 9 alle 13.30 e dalle ore 16 alle 22. Il personale impegnato dovrà essere in possesso di specifiche competenze in ambito ludico-educativo, adeguatamente documentate, mentre a rivestire i ruoli di Babbo Natale e della Befana il Comune ha chiesto che siano attori professionisti. Il bando prevede anche luminarie e arredi natalizi, e con l’impiego di piante ornamentali a tema natalizio.

Per contenere al massimo il rischio assembramenti, l’aggiudicatario dovrà assicurare la diretta social degli spettacoli, che dovranno essere caratterizzati da un particolare impatto scenografico e spettacolare, assicurando altresì un servizio gratuito di prenotazione on line sul sito dedicato.

