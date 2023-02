Locali sul lungomare di San Girolamo: ecco le telecamere contro vandali e teppisti

Quattro nuove telecamere a presidio dei “portici” della piastra sul mare a San Girolamo. Il Comune di Bari ha già proceduto all’installazione dei nuovi occhi elettronici ma bisognerà attendere fine marzo per l’attivazione.

Si tratta di un intervento atteso da tempo e annunciato anche durante l’ultimo incontro che l’amministrazione ha tenuto con i residenti e i commercianti proprio per garantire una maggiore sicurezza in una zona per anni preda di vandali e teppisti.

La riqualificazione del lungomare

Dal 2019, anno in cui sono terminati i lavori per la riqualificazione del lungomare, si sono verificati numerosi atti vandalici nella zona dei portici: tutti i faretti sono stati distrutti, sono stati accesi anche dei roghi che hanno rovinato le pareti, gli stessi portici vengono utilizzati come bagni pubblici. Per queste ragioni il Comune ha deciso di installare delle telecamere per monitorare la zona, ma non solo. «Stiamo predisponendo un progetto – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso – per estendere l’installazione delle telecamere su tutta la camminata principale del lungomare, lungo un chilometro e 700 metri». Più volte i residenti hanno reclamato maggiore sicurezza a San Girolamo, soprattutto nei mesi estivi quando si riversano migliaia di persone sul waterfront. E si presentano ogni anno gli stessi problemi: auto che percorrono i tratti pedonali, scooter che scorrazzano sulle piste ciclabili o tra le panchine, ragazzi su bici elettriche e monopattini che circolano a velocità non consentite. Le telecamere serviranno quindi a tenere sotto controllo anche questi fenomeni.



Ci sarà invece da attendere ancora per le telecamere all’interno del park and ride di largo Due Giugno. «C’è un ritardo nella consegna di alcune componenti tecnologiche - continua ancora Galasso – contiamo di concludere anche lì i lavori per il mese di aprile. Stiamo attendendo la consegna di un dispositivo che serve per raccogliere le immagini delle telecamere e inviarle alla polizia locale».

Telecamere e sicurezza



Il Comune sta puntando molto sull’implementazione degli occhi elettronici in tutta la città, come precisato anche dal sindaco Antonio Decaro nel corso dell’ultimo comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura. Nuove telecamere saranno installate a presidio di edifici pubblici considerati a rischio, con un appalto da 450mila euro. Queste si uniranno agli altri occhi elettronici che saranno installati nei prossimi mesi in 23 istituti scolastici, con un altro appalto da un milione di euro. Gli impianti saranno di due tipi a seconda delle zone da controllare (compreso le aree esterne): un impianto di videosorveglianza dotato di 4 telecamere da esterno interconnesse con server di registrazione dati e un impianto di videosorveglianza dotato di 8 telecamere da esterno interconnesse con server di registrazione dati.

Telecamere di ultima generazione, in grado non solo di funzionare in notturna, ma anche in assenza di corrente elettrica. In caso di necessità, le immagini archiviate potranno essere messe a disposizione degli inquirenti per le fasi di indagini. Saranno dotate di un sistema che ottimizza automaticamente la messa a fuoco degli oggetti vicini e lontani.

«Noi come amministrazione stiamo puntando molto sull’implementazione delle telecamere – spiega ancora Galasso – quando ci siamo insediati ce ne erano solo 78 che non facevano neanche il riconoscimento facciale bensì solo una verifica degli incolonnamenti dei veicoli agli incroci, in caso di ingorghi». Ora il Comune ha 700 occhi elettronici di ultima generazione. E l’obiettivo è raggiungere quota 1000 entro la fine del secondo mandato del sindaco Antonio Decaro.

