È tempo di grandi cantieri in città: si parte dal lungomare Santo Spirito. Ecco come sarà

I primi grandi cantieri del 2023 sono pronti a partire, si comincia da oggi con l’allestimento dei lavori sul lungomare di Santo Spirito. Anche se per il cantiere vero e proprio bisognerà attendere qualche giorno: il Comune sta infatti organizzando un incontro con i residenti per illustrare come cambierà il lungomare Cristoforo Colombo.

l progetto di riqualificazione



Il progetto riguarderà il tratto compreso tra via Pola e corso Umberto, comprendendo anche alcune traverse (via Settembrini, via Reggio, via De Maioribus e via Dandolo). Il lungomare Cristoforo Colombo sarà rimesso a nuovo mediante la realizzazione e l’attrezzamento di aree per la sosta, opportunamente ombreggiate, superfici pedonali per il passeggio, spazi di pertinenza di attività commerciali, pista ciclabile bi-direzionale in sede propria. Completerà l’intervento un nuovo sistema di pubblica illuminazione con corpi illuminanti disposti su pali, a doppia altezza. Il cantiere durerà un anno, per una spesa complessiva di 5 milioni di euro.

Il 15 marzo partiranno invece i primi lavori in mare per il nuovo waterfront di Bari Vecchia, da 13 milioni e mezzo di euro. Il progetto ridisegnerà tutto il lungomare dal museo di Santa Scolastica al molo di San Nicola passando per il molo di Sant’Antonio. Tra gli interventi previsti la realizzazione di un museo del mare al molo d Sant’Antonio, di passeggiate sul mare grazie alla sistemazione di pontili e pedane in legno. Cambierà l’assetto attuale della strada, per ridurre il traffico di percorrenza della litoranea e attivare la “Linea del Mare” (connetterà Pane e Pomodoro con le Piscine comunali): il marciapiede lato terra sarà ampliato, sarà creata una corsia preferenziale per i bus, la carreggiata resterà a doppio senso, con parcheggi a raso in linea con la Muraglia. Prevista anche una pista ciclabile. Anche il molo di San Nicola sarà interessato da lavori per la messa in sicurezza e la sistemazione, con particolare riferimento al mercato del pescato fresco, per il quale si procederà con un adeguamento architettonico, per garantire maggiore ordine e pulizia. Il nuovo lungomare dovrebbe essere completato entro il 2025.

Il quartiere Carbonara



Nei prossimi giorni toccherà anche al cantiere del “Leo dell’Acqua” a Carbonara. L’area oggetto di intervento, attualmente inutilizzata, si estende su una superficie di circa 9.500 metri quadri ed è delimitata da una cortina di muri costituiti dal retro di alcune abitazioni e manufatti. Il progetto prevede la trasformazione e la rigenerazione dell’intera area all’interno della quale verranno realizzati un campo da calcio a 7 in erba sintetica (al posto del vecchio campo a 11), un’area giochi dedicata ai bambini e una ricreativa riservata alle discipline sportive a corpo libero o al relax, uno spazio per eventi teatrali, cinematografici e culturali. L’intervento sarà completato da un’azione di greening urbano con percorsi pedonali, arredi quali panchine e cestini portarifiuti e tavolo da ping pong, piantumazione di alberi ad alto fusto, arbusti e sistemazioni a prato.

Lavori al San Paolo



Ed infine sempre prima della primavera al via il piano periferie del San Paolo: un appalto da 7 milioni e 200mila euro che prevede la realizzazione di viali, aree verdi, piste ciclabili e nuove piazze come ad esempio la riqualificazione di viale delle Regioni, il “ridisegno” di via Giaquinto con la realizzazione di una pista ciclabile bidirezionale e aree attrezzate con parcheggi per auto e biciclette, spazi per il gioco e la socializzazione. Si procederà al restyling delle corti di via Fiore e via Beethoven. Lavori previsti anche in viale Puglia con la nuova piazza prospiciente la parrocchia San Paolo, la ridefinizione della sezione stradale con la realizzazione di aree attrezzate con parcheggi per auto e biciclette, il prolungamento della pista ciclabile bidirezionale fino alla stazione metropolitana Regioni i cui spazi esterni saranno riqualificati.

Per quanto riguarda invece i cantieri Pnrr, i primi a partire saranno gli asili del Regina Margherita e del Diomede Fresa già per luglio prossimo.

