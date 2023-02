Amo molto Bari, sono venuta diverse volte, è una città bellissima con un mare stupendo e sono felice che voi ricordate e onorate mio padre in questo luogo meraviglioso. Grazie». Così la principessa Elettra Marconi, figlia di Guglielmo Marconi, è intervenuta durante un incontro che il Comune ha organizzato per fare il punto dei lavori in corso per la realizzazione di due musei all’interno del faro: uno dedicato alla radio e l’altro alle torri costieri di Puglia.

I lavori



I lavori, da 500mila euro, termineranno tra fine maggio e i primi di giugno. Poi per i successivi due mesi la Regione si occuperà dell’allestimento degli interni. Il progetto prevede la realizzazione del museo della radio in ricordo del primo collegamento radiotelegrafico via etere con il Montenegro, attraverso il mar Adriatico, realizzato il 3 agosto 1904 da Guglielmo Marconi dal faro di San Cataldo. I lavori mirano da un lato alla conservazione dei caratteri tipologici di un bene culturale vincolato qual è il faro, dall’altro al ripristino di quegli aspetti distributivi originari, rilevati dallo studio della documentazione storica, che, a causa di interventi manutentivi successivi, risultano attualmente alterati. E poi ci sarà, sempre al piano terra, il secondo museo dedicato alle torri costiere di Puglia.

L'assessore



«L’incontro – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso – è stata l’occasione per fare il punto di questi interventi che sono in dirittura d’arrivo. Immaginiamo di organizzare l’inaugurazione il 3 agosto, a 119 anni da quel primo collegamento. Abbiamo invitato la principessa Marconi per rievocare quella trasmissione». All’interno del museo saranno raccolti pezzi storici e ci saranno anche supporti informatici video da riprodurre su schermi digitali, utili a raccontare la storia di quei luoghi. Il 6 marzo ci sarà un sopralluogo con la commissione che vigila sull’utilizzo dei fondi provenienti dal progetto Coen.



«Desidero ringraziare il Comune, la Regione, i radioamatori per questo importante appuntamento – ha detto la principessa Marconi collegandosi telefonicamente durante l’incontro in Comune - io amo molto Bari e sono felice che voi ricordate e onorate mio padre in questo luogo meraviglioso». «Non vediamo l’ora di ospitare la principessa Marconi – ha aggiunto l’assessore alle Culture, Ines Pierucci – e di ricambiare l’amore che nutre nei confronti della nostra città».

Il nuovo volto della zona



La zona del Faro nei prossimi anni cambierà radicalmente anche grazie al progetto di riqualificazione del lungomare. In particolare si procederà con la realizzazione di un parco ai piedi del faro e la riqualificazione di un tratto del lungomare compreso tra le due intersezioni con via Tripoli, attraverso interventi di greening. Sarà costruita anche una scalinata che connetterà direttamente il lungomare con l’area del faro. Quanto alle spiagge prospicienti la Fiera del Levante, saranno riqualificate attraverso interventi di rimodellazione dei luoghi (belvedere, piattaforme prendisole, arenile) resi accessibili con percorsi pedonali rivestiti in legno tecnico resistente alle intemperie. Si creerà così una “rotonda sul mare”. La spiaggia sarà dotata di attrezzature balneari (spogliatoi, servizi igienici, deposito ombrelli/lettini) mentre l’area verde e le zone d’ombra saranno incrementate con la messa a dimora di altri alberi e la realizzazione di un pergolato parasole.

Il progetto del parco è di 4 milioni e 600mila euro, quello della pedonalizzazione della strada, della scalinata e della spiaggetta di altri 4 milioni di euro.