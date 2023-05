Doblò con carrozzina a rotelle rubato allla donna disabile: è la seconda volta in due anni

Secondo furto in due anni a una donna disabile. Una Fiat Doblò con una carrozzina a rotelle è stata rubata ieri sera a Bari nel quartiere Poggiofranco. La donna è affetta da una patologia che necessita l'utilizzo di una carrozzina per muoversi. Come si diceva, non è la prima volta: il mezzo fu già rubato nel 2021. In quell'occasione, però, fu restituito con tanto di messaggio di scuse scritto su un foglietto dagli stessi 'ladri'.

Il segnale a Cerignola



In questo caso, secondo quanto rilevato dal sistema gps, la vettura sarebbe finita da Bari a Cerignola. Da lì, poi, si sono perse le sue tracce. Indagano i Carabinieri.