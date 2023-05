Bari, rubano auto a donna disabile, il marito: «Un danno fisico e psichico»

Un’auto al servizio di una donna con disabilità è stata rubata nella serata di ieri da via Matarrese a Bari. Il furto sarebbe avvenuto intorno alle 21.30, ma il Gps installato sulla vettura avrebbe segnalato l’accaduto solo oltre un’ora dopo, intorno alle 22.41.

L'accaduto

Dell’accaduto sono stati immediatamente informati i carabinieri a cui questa mattina la famiglia della donna ha sporto formale denuncia. Si tratta della seconda volta che l’auto, una Fiat Doblò, dotata di rampe per l’accesso al mezzo della sedia a rotelle, viene sottratta.

Il precedente

La volta precedente, nel 2021, l’auto era stata rubata a Valenzano e poi ritrovata. «Stasera mi hanno rubato la Doblo panorama per disabili – scrive il marito della donna via social –. È la seconda volta. Hanno danneggiato mia moglie su sedia a rotelle costretta a non uscire. Ai ladri sappiate che il danno che avete fatto va oltre un semplice furto, avete fatto un danno fisico e psichico ad una malata».