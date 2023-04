Ex caserma Rossani, sgomberato uno degli immobili. Soluzioni alternative per i senzatetto

Sgomberato questa mattina a Bari uno degli immobili della ex Caserma Rossani dove devono essere effettuati dei lavori. Non si tratta, comunque, della porzione di immobile attualmente a disposizione dei ragazzi della Ex Caserma Liberata.

Soluzioni alternative per i senza tetto

L’immobile in questione, che si trova di fianco al parcheggio, era da tempo luogo in cui si rifugiavano senza fissa dimora e senza tetto. Nei giorni scorsi sono state effettuate diverse interlocuzioni con gli occupanti da parte del Pronti Intervento Sociale facente capo all’assessorato al Welfare e sono state loro proposte soluzioni alternative, anche se al momento non sono state accettate. Il Comune di Bari si riserva comunque di garantire a tutti loro una soluzione. Non si sono, al momento, registrati momenti di tensione. Sul posto oltre alle forze dell’ordine, sono presenti gli addetti del Pis, oltre a personale di Amiu e Amtab.