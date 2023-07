In auto con 6500 dosi di droga del valore di 40mila euro. Due arresti

I Carabinieri della Compagnia di Gioia del Colle e della Stazione di Casamassima hanno arrestato, in flagranza di reato, un 32enne ed una 23enne, entrambi disoccupati ed incensurati, indagati, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, essendo stati trovati in possesso di cento grammi di cocaina e mezzo chilogrammo di hashish.

Nervosi durante il controllo

Nel pomeriggio del 6 luglio, lungo la complanare ovest della SS 100, nel corso di un servizio antidroga, i militari dell'Arma hanno fermato l'autovettura sulla quale viaggiavano i due giovani, che risiedono in un Comune vicino. Fin dalle prime fasi del controllo, i due sono apparsi molto tesi, evidenziando una certa preoccupazione, notata dagli operanti che hanno deciso di approfondire l'attività perquisendo il veicolo. L'operazione si è rivelata utile poiché è stato rinvenuto un notevole quantitativo di stupefacente: due involucri di cocaina da 50 grammi ciascuno, occultati nel vano sotto il volante dell'autovettura, guidata dall'uomo, e 5 panetti di hashish, riposti sotto il sedile anteriore, occupato della donna.

Dagli accertamenti di laboratorio, svolti dai Carabinieri del Laboratorio Analisi del Reparto Operativo di Bari, è emerso che dalla droga sequestrata sarebbe stato possibile ricavare oltre 500 dosi di cocaina e più di 6000 di hashish, generando un illecito profitto per circa 40.000,00 euro.