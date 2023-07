Il grande progetto per Bari Costa Sud si avvicina sempre più. E, nella giornata di ieri, è stato fatto un ulteriore passo avanti, con l’approvazione in Giunta comunale della progettazione definitiva di due lotti dell’opera, il Lotto 2 “Parco Costiero Torre Quetta” e il Lotto 6, “Parco Bellavista”. Le due progettazioni hanno sviluppato un quadro economico di 15 milioni 267 mila 400,61 euro per quanto riguarda il “Parco Costiero Torre Quetta” e 16 milioni 868 mila 136,55 euro per il “Parco Bellavista”. Previste in entrambi i casi procedure di esproprio di porzioni di territorio di proprietà privata.

Il Parco costiero Torre Quetta

Per quanto riguarda il “Parco costiero Torre Quetta” la riqualificazione naturalistica della fascia costiera, la creazione di un sistema di percorsi ciclopedonali e una serie di aree tematiche quali aree gioco, spazi per la fruizione balneare, spazi pubblici, ambiti naturalistici e campi sportivi polivalenti. Attenzione nella realizzazione dei percorsi è stata data alle persone con disabilità che potranno utilizzarli al meglio, nonché ai mezzi di soccorso. Verrà completamente rimodulata la strada litoranea con l’obiettivo di trasformarla in una strada parco con attraversamenti dedicati ai pedoni, l’attivazione della zona 30, e strumenti per rallentare le auto. Oltre al percorso ciclopedonale, verranno realizzati spazi dedicati a una percorrenza mista.

I percorsi collegheranno la dorsale del parco, la spiaggia e l’entroterra, garantendo al tempo stesso l’accessibilità alle aree attrezzate/sportive. Le aree dedicate di cui si parlava in precedenza saranno tutte della stessa dimensione (poco inferiore a 300 metri quadrati) e avranno forma ellittica. Saranno differenziate sia dalle diverse attrezzature e funzioni, che ne distinguono l’utenza, che dal colore della pavimentazione, drenante e antitrauma.

Un parcheggio sulla Statale 16

Per quanto riguarda il parcheggio, collocato a nord della Statale 16, si provvederà a effettuare modifiche per quanto riguarda i materiali, oltre a rimuovere la attuale recinzione esistente. Verrà garantita l’infiltrazione superficiale delle acque meteoriche rimuovendo l’asfalto e sostituendolo con un conglomerato ecologico drenante tipo biostrasse.

Il parcheggio sarà collegato alla rete dei percorsi ciclo-pedonali e garantirà l’accessibilità alle persone a mobilità ridotta. Per quanto riguarda la spiaggia verranno realizzati percorsi pedonali, ortogonali alla costa, di connessione tra zone verdi attrezzate, promenade, servizi (nuovi chioschi e servizi igienici), spiaggia, sistema di piattaforme stagionali per la fruizione balneare e pontili di accesso al mare.

Prevista, infine, la riqualificazione della vegetazione esistente e la ricucitura di questa sezione di costa con nuovi impianti arborei e arbustivi, attraverso rimboschimenti e realizzazione di ampie zone di macchia mediterranea.

Il secondo lotto per cui è stato approvato il progetto definitivo, il “Parco Bellavista”, invece, prevede la creazione di un parco sportivo e ricreativo, integrato nell’ambiente e rispettoso del paesaggio esistente nella conservazione degli elementi tradizionali, quali i muretti a secco del vecchio terreno agricolo e la vegetazione esistente.

Anche qui sono previsti percorsi principali e secondari di natura mista ciclopedonale che conducono a tutte le strutture sportive da realizzare, collegati con quelli delle aree agricole limitrofe del parco reticolare.

Due gli accessi al parco attraverso due aree di accoglienza: una all’arrivo del sottopasso dalla spiaggia; e un’altra all’ingresso del parco da via Gentile. Entrambe saranno attrezzate con giochi per bambini, tavoli da picnic, tavoli da scacchi, aree di sosta e giardini di prossimità.

Impianti sportivi e pista di atletica

Gli impianti sportivi presenti verranno recuperati e migliorati (ricordiamo che all’interno del Bellavista è stata da poco rinnovata la pista di atletica attraverso un progetto e un finanziamento a parte rispetto a quello di Costa Sud). Verranno, inoltre, realizzate nuove aree dedicate allo sport, nello specifico una di queste sarà dotata di campi da gioco (nello specifico pensati per tennis, padel, pallavolo/basket e beach volley), l’altra avrà aree attrezzate per lo skate, bici da cross e circuito salute. Nell’area nord-est del lotto, il progetto prevede la realizzazione di un anfiteatro che potrà accogliere numerosi spettatori e ospitare produzioni artistiche all’aperto.

La realizzazione dell’anfiteatro consentirà la creazione di uno spazio nuovo, un luogo che crei opportunità di incontro, di socializzazione, di scambio e di crescita culturale. Il progetto di Bari Costa Sud comprende altri quattro lotti, e ha ottenuto un finanziamento pari a 75 milioni euro, successivamente incrementato di 11 milioni e 250 mila euro. Nel complesso prevede la realizzazione di un parco lineare costiero lungo sei chilometri che connetta il lungomare monumentale novecentesco e le spiagge urbane con i quartieri collocati a est e a sud del nucleo urbano centrale, diventando di fatto il parco cittadino più rilevante in termini di dimensioni e funzioni.

