E' stata una gara “travagliata”, sospesa per oltre un mese. Ma finalmente ieri si sono chiusi i termini per l’affidamento dei lavori per la realizzazione della nuova spiaggia unica tra Pane e pomodoro e Torre Quetta. Sono sei le offerte pervenute e sono in corso le operazioni di verifica della documentazione amministrativa per un appalto da 9 milioni e 600mila euro.

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova spiaggia di collegamento tra Pane e pomodoro e Torre Quetta: circa 2.840 metri quadri saranno destinati alla mobilità ciclabile, 5.000 metri quadri destinati alla mobilità pedonale e alle aree di sosta, 4.560 metri quadri destinati a zone solarium (con passerelle in legno), 1.600 metri quadri destinati a zone ludico/sportive (campo per il beach soccer, 4 per il beach tennis e il volley, playground in sabbia per bambini anche disabili, spazi per esercizi a corpo libero), 6500 metri quadri per sistemazioni a verde attrezzato e 11.500 metri quadri di spiaggia libera. Previsti anche un’area per cani, nuovi pontili per l’accesso al mare, zone destinate alle associazioni sportive.

Il progetto si svilupperà in due stralci. Il primo riguarderà il tratto costiero tra la spiaggia di Pane e Pomodoro e quella di Torre Quetta. Qui si provvederà al completamento delle infrastrutture di collegamento pedonali e ciclabili tra le due spiagge e al potenziamento della dotazione di aree attrezzate per il relax, la sosta, lo sport e la balneazione, integrato con la sistemazione a verde attrezzato delle aree libere.

Il secondo stralcio riguarderà la viabilità su corso Trieste, via Giovanni di Cagno Abbrescia e Torre Quetta, mediante la riduzione delle carreggiate con ricollocamento delle aree a parcheggio del park & ride; la riduzione della viabilità di via Di Cagno Abbrescia a ridosso del canale sulla lama Valenzano con realizzazione di un percorso ciclabile e pedonale; la ridefinizione della viabilità di via Caduti del 28 luglio 1943 con l’inserimento di parcheggi, pedonalizzazione delle superfici e aree a verde; l’inserimento di due rotatorie per migliorare l’intera viabilità in ingresso e uscita dalla città; il completamento dell’area attrezzata situata all’inizio e alla fine di Torre Quetta in modo da riconnettere queste due zone alle aree già sistemate nel 2002.

Il progetto prevede anche interventi a Torre Quetta dove sarà ampliata la zona a verde, realizzato un nuovo percorso pedonale pavimentato. Sarà installato un altro chiosco bar. Un intervento definito dal sindaco Antonio Decaro come “il compimento di un lungo percorso che nasce da molto lontano e dall’idea che Bari avesse una risorsa straordinaria, il suo mare, che però inspiegabilmente teneva a distanza”. Negli anni infatti la città si è sviluppata più verso l’interno, lasciando invece la costa nel degrado. La zona a sud ad esempio è piena ormai di ruderi, di aree abbandonate ed è da lì che l’amministrazione vuole ripartire anche con il progetto di Costa Sud, da 75 milioni di euro: il parco costiero da 6 chilometri che sarà realizzato in sei lotti. “Osservando come cambiavano le nostre abitudini e i nostri stili di vita in città, abbiamo immaginato un nuovo percorso per la costa barese e per un’area, quella a sud della città, che è ancora purtroppo oggetto di degrado fisico e sociale”, aveva detto ancora il sindaco.

Ieri quindi si sono chiuse le procedure di gara e nei prossimi giorni sarà nominata la commissione per la valutazione delle domande. Il bando ha subito un notevole ritardo perché gli uffici della ripartizione Lavori pubblici hanno dovuto apportare una serie di modifiche tecniche, a partire dalle certificazioni che deve possedere l’operatore economico che svolgerà gli interventi, fino alla tabella esplicativa dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica.</CP>

