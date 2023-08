Torna l'incubo baby gang: aggrediti due ragazzi nella serata di ieri

Dopo un periodo di relativa calma torna prepotente l’incubo baby gang a Bari. Un’aggressione da parte di un gruppo di giovani ai danni di due ragazzi è avvenuta nella serata di ieri a Bari Vecchia, intorno alle 22.30. Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto, di certo c’è che i due ragazzi sarebbero stati all’improvviso colpiti con calci e pugni.

Non ci sono feriti gravi

Sul posto è intervenuta la polizia locale, oltre ad un’ambulanza del 118. Per fortuna i giovani non hanno riportato gravi lesioni, e sono stati medicati sul posto dagli operatori sanitari. Sono in corso indagini da parte della polizia locale per risalire all’esatta dinamica dei fatti ed individuare gli aggressori.