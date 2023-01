AmbientArti, arriva a Bari il primo Festival ecologico pugliese: tre giorni di eventi

Tre giorni di informazione e condivisione, un progetto di carattere internazionale volto alla sensibilizzazione sulle tematiche ambientali. E' AmbientArti, primo Festival ecologico pugliese che si svolgerà dal 25 al 27 gennaio 2023 nella sede della Biblioteca De Gemmis, a Bari Vecchia. L'iniziativa è stata presentata questa mattina, organizzata dall'emittente televisiva Telebari, con il sostegno della Regione Puglia, sarà l'occasione per approfondire temi di natura ambientale come la Green-Economy, attraverso i diversi linguaggi della comunicazione contemporanea.

Il senso del festival

«Questa iniziativa di Telebari - ha dichiarato l'assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci - è un'occasione importante per promuovere a livello nazionale e internazionale temi cari alla Puglia e al tempo stesso per promuovere la nostra regione, la sua capacità di essere dinamica, innovativa e attenta allo sviluppo sostenibile. D'altronde, è proprio con questo obiettivo che abbiamo pensato a un avviso esplorativo per l'organizzazione di eventi in co-branding a cui Telebari e tante altre realtà locali e nazionali hanno partecipato con successo, vale a dire sostenere e veicolare la proiezione di un'immagine positiva della »Smart Puglia« sui principali mercati internazionali».

«Il ruolo della nostra emittente - ha sottolineato la direttrice di Telebari Maddalena Mazzitelli - è sempre stato quello di informare e sensibilizzare l'opinione pubblica su temi importanti come la salvaguardia dell'ambiente. Non a caso, vent'anni fa abbiamo creato "Verde di Rabbia", un format che ha fatto scuola a livello nazionale su questi temi, meritandosi premi di grandissimo prestigio».