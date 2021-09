Barletta, seduto nel retro di un bar a giocare alle macchinette, senza mascherina e con la droga in tasca. Arrestato

Seduto nel retro di un bar a giocare al video poker. Senza mascherina e con la cocaina in tasca. Ma è stato arrestato dai carabinieri.

L'arresto

Stava giocando alle macchinette sul retro di un bar, nel centro storico di Barletta, senza mascherina, quando è stato perquisito dai carabinieri che lo hanno trovato in possesso di 71 grammi di cocaina suddivisa in dosi e 430 euro. Per l'uomo, un pluripregiudicato 43enne del posto, sono scattati l'arresto per la droga e la sanzione per violazione delle norme Covid. È stato sanzionato anche il titolare del bar, per il quale è stata disposta la chiusura provvisoria dell'attività.