Attentato alla caserma dei carabinieri: a fuoco le auto di due militari

Ultimo aggiornamento: 10:45

Attentato alla caserma dei carabinieri di Gioia del Colle, provincia di Bari . Completamente distrutte dalle fiamme due auto: una Audi A6 di proprietà di un carabiniere e un'auto di servizio dell'Arma, parcheggiate entrambe in piazza Umberto.Secondo una prima ricostruzione, a prendere fuoco per prima è stata l’auto civetta che è andata completamente distrutta. Poi le fiamme hanno avvolto l’auto privata di un militare, danneggiando in particolare la parte anteriore del mezzo. Saranno ora proprio i carabinieri a indagare per capire chi e quali siano stati i motivi all'origine del gesto. Pochi giorni fa, lo stesso è accaduto all'auto di un altro militare, in servizio ad Andria.