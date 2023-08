Antonio Decaro a Bari vecchia: «Rifiuti per strada? Ditemi chi li ha buttati, sennò lascio tutto così». Il video

Antonio Decaro a Bari vecchia: bacchettate, metaforiche sia chiaro, ai residenti. Il sindaco di Bari ha registrato in mattinata un video nel quale, una volta giunto nel centro storico, chiede ad alcuni cittadini che risiedono in quella zona come mai ci siano così tanti rifiuti ingombranti per strada. Poi lo sfogo: "Se non mi dite di chi sono, lascio tutto com'è".

Chiaro il messaggio del primo cittadino: l'abbandono di rifiuti per strada va combattuto. Soprattutto in una zona a così alta densità turistica. "Così vediamo - la polemica del sindaco - se l'Amiu non pulisce". Decaro non è nuovo a sfoghi del genere in diretta social, furono famosi i suoi video durante la pandemia.