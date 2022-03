Bari, a Pane e Pomodoro arriva la zona fitness di Pfizer

Pfizer al fianco della città di Bari. Nel capoluogo pugliese, esattamente nella spiaggia Pane e Pomodoro, sorgerà un'area fitness attrezzata e disponibile per tutti coloro che amano praticare sport all aria aperta. L'azienda americana da tempo impegnata nella campagna di sensibilizzazione sulle donne con tumore al seno, ha deciso di donare alla città di Bari e un'area ginnica attrezzata per favorire e promuovere la pratica sportiva.

Petruzzelli: la spiaggia come palestra



L'assessore allo sport Pietro Petruzzelli attraverso i suoi canali social ha commentato con soddisfazione la nascita di questo nuovo polo sportivo su una delle spiagge più frequentate della città barese: «Sono contento che il nostro progetto di trasformare Bari in una palestra a cielo aperto sia condiviso e promosso anche da aziende private.

A caccia di nuove aree da attrezzare

Ci sono sempre più persone che praticano sport all'aperto, in maniera autonoma o organizzata, e questo è bellissimo perché fare sport fa bene al fisico e alla mente. Ecco perché stiamo lavorando anche all' individuazione di aree pubbliche, a cominciare dalle periferie dove realizzare nuovi playground e punti sport a disposizione di tutti noi»

Entrando più nel dettaglio l'area di installazione proposta da Pfizer si compone di un basamento in gomma calcolato su una superficie di circa 130 mq su cui saranno posizionati una sport bike, una bici per braccia, una ellittica, una panca sit up, delle pedane di equilibrio, una pressa gambe e pull up. L'area individuata è adiacente al pontile ovest della spiaggia cittadina.

