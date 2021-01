Nuovo Dpcm, zona rossa in Lombardia, Sicilia e Bolzano. Puglia tra le 9 regioni in arancione. Ordinanza di Speranza

Da domenica prossima la Puglia passa in area arancione insieme con altre otto regioni: Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Umbria e Valle D'Aosta. Restano in area arancione Calabria, Emilia-Romagna e Veneto. Lo prevede la nuova ordinanza che il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà nelle prossime ore e che andrà in vigore a partire da domenica 17 gennaio.

Lombardia, Bolzano e Sicilia in fascia rossa. Il ministro Roberto Speranza firma oggi la nuova ordinanza sulla classificazione dei colori delle Regioni. Lo fa pochi minuti dopo la diffusione del report della cabina di regia e della firma da parte del premier Giuseppe Conte con le nuove regole in vigore da domenica. La Campania insieme ad altre 5 regioni/PA restano in fascia gialla. Sono Sardegna, Basilicata, Toscana, Provincia Autonoma di Trento, Molise.

Cosa dice il report dell'Iss? Parla di livello generale di rischio alto di una epidemia non controllata e non gestibile: 11 Regioni, nel dettaglio, hanno una classificazione di rischio alto, le altre moderato. Il numero di persone ricoverate in terapia intensiva è in lieve aumento. Peggiora la situazione epidemiologica in Italia.

Il report della cabina di regia (Ministero della Salute-Istituto superiore di sanità) parla di un incremento dell’incidenza dei contagi da Coronavirus, anche se «contenuto grazie alle misure di mitigazione nel periodo festivo». In Veneto, Provincia di Bolzano, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia l’incidenza è superiore ai 250 casi ogni centomila abitanti su base settimanale. Anche l’Rt, l’indice di trasmissione, in Italia è sopra al livello critico di 1 (1,09) per la quinta settimana consecutiva.

Zona arancione, le nuove regole per spostamenti, bar e servizio d'asporto: ecco quando serve l'autocertificazione

Le Regioni

Lombardia e Bolzano hanno un Rt puntuale superiore a 1,25 nel limite inferiore e dunque sono compatibili con lo scenario 3 che può fare scattare la fascia rossa. Altre 9 hanno l’Rt sopra 1, con uno scenario da fascia arancione: Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Piemonte, Puglia, Sicilia, Umbria e Valle d’Aosta. Secondo la cabina di regia è possibile un nuovo rapido aumento nelle prossime settimane dei casi. E per la Sicilia è stato lo stesso governatore Musumeci a chiedere la classificazione in rosso.

Le Regioni con il superamento del livello critico dell’occupazione del 30 per cento dei posti di terapia intensiva sono Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Bolzano, Trento, Puglia e Veneto. Sul fronte dell’incidenza (numero di casi su 100mila abitanti su base settimanale) il record è del Veneto (365) seguito da Bolzano (320). Il Lazio è a 178.

Ultimo aggiornamento: 14:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA