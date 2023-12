Tumore, vaccino a mRna contro il melanoma: in Italia al via il test fase 3. Riduzione mortalità nel 44% dei casi

Tumore, vaccino a mRna contro il melanoma: al via in Italia il test fase 3. L'Istituto nazionale tumori Irccs Fondazione Pascale di Napoli è il primo a partire nel nostro Paese con l'ultimo step di sperimentazione clinica, e tra i primi al mondo. L'avvio poche settimane fa, con l'arruolamento di pazienti con diagnosi di melanoma radicalmente operato. La notizia arriva dal doppio evento Immunotherapy e Melanoma Bridge, in corso nel capoluogo campano. «Il vaccino si basa sulla stessa tecnologia adottata per quelli contro il Covid».

Come funziona

Si tratta di prodotti che «utilizzano mRna sintetici progettati per “istruire” il sistema immunitario a riconoscere specifiche proteine, chiamate 'neoantigenì, che sono espressione di mutazioni genetiche avvenute nelle cellule malate», spiega Paolo Ascierto, presidente del convegno e direttore del Dipartimento di oncologia melanoma, immunoterapia oncologica e terapie innovative del Pascale.

La mortalità

Lo scopo del vaccino «non è quello di prevenire la malattia - precisa - ma di aiutare e supportare il sistema immunitario dei pazienti a riconoscere e ad attaccare più efficacemente il tumore».