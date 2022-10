Colombo, allenatore ex Virtus e Monopoli, in conferenza: «Ho un melanoma, combatto e non lascio i miei ragazzi»

L'allenatore del Pescara calcio, Alberto Colombo ha annunciato di avere un melanoma. Alla conferenza stampa di qualche giorno fa per presentare la partita contro il Monterosi, aveva due cerotti: uno sul collo, l'altro all'orecchio. «Ho scoperto che il neo che mi era stato asportato in estate era un melanoma. Mi sono operato martedì all'ospedale di Chieti e voglio ringraziare il professor Adelchi Croce e lo staff. In campo? Volevo esserci a tutti i costi, i ragazzi hanno bisogno di me».

Alberto Colombo e il Sud

Vuole affrontare la malattia dalla panchina, Alberto Colombo. Negli ultimi anni ha allenato in Puglia, prima portando alla salvezza la Virtus Francavilla (la sua prima esperienza al Sud, da subentrato) e poi facendo due stagioni super con il Monopoli. Amato dalle due piazze dove è stato, Colombo ha spiccato il volo per Pescara. E non sono mancate le avvisaglie dalla Serie B nell'ultima estate. Ma ora ha un'altra partita da vincere.