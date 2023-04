Terremoto oggi a Catania, scossa di magnitudo 4.4. Avvertito anche a Ragusa e Messina, gente in strada. Evacuati centri commerciali

Terremoto oggi a Catania, in Sicilia. Magnitudo stimata dall'Ingv di 4.4 con epicentro a 17 chilometri di profondità al largo di Aci Castello. Grande paura tra la popolazione, che ha avvertito la scossa alle 14:06. «Mi gira ancora la testa», si legge su Twitter dove tantissime persone hanno commentato di aver sentito il terremoto. In molti sono scesi in strada per la paura. L'ingv di Catania conferma la forte scossa, registrata vicino ad Aci Castello, nel catanese. Dall'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia fanno sapere inoltre come la scossa si sia sentita con particolare evidenza nella zona etnea di Acireale e siano arrivate segnalazioni sino a Caltagirone. Agli esperti dell'Ingv, per via della profondità, «stupirebbe l'eventualità di danni», al momento non segnalati.

Terremoto a Catania oggi, la paura sui social: «Stiamo ancora tremando»

«Stiamo ancora tremando, è stata fortissima. Che paura», scrivono i siciliani, molti dei quali sono scesi in strada. L'evento è stato avvertito dalla popolazione a Catania e provincia, ma anche nel Siracusano. Persone si sono riversate in strada. A Catania alcuni centri commerciali sono stati evacuati per precauzione.

Catania, nessuna segnalazione di danni

Ai vigili del fuoco non è giunta al momento alcuna segnalazione di crolli per il terremoto di magnitudo 4.4 registrata in mare alle 14.06 a 5 km dalla costa di Aci Castello. Lo affermano dalla sala operativa dei vigili del fuoco di Catania. Nessuna segnalazione è giunta all'Ingv e alla sala operativa delle forze dell'ordine.

Anche il Dipartimento di Protezione Civile non registra danni. «Dalle prime verifiche effettuate - si legge in una nota - l'evento risulta avvertito dalla popolazione ma non sono al momento segnalati danni a persone o cose». Nessuna segnalazione di danni, inoltre, è al momento arrivata alla sala operativa della Protezione civile della Regione Siciliana. Il sisma è stato nettamente avvertito, oltre che a Catania, anche nelle province etnea, di Siracusa, Ragusa ed Enna. Molte scuole sono state fatte evacuare per motivi di sicurezza. La sala operativa ha «contattato i sindaci dei comuni di Aci Castello, Valverde, San Gregorio di Catania e Acireale» e «tutti riferiscono che non ci sono segnalazioni di danni». Anche i vigili del fuoco di Catania, si sottolinea dalla Protezione civile regionale, «riferiscono che non sono pervenute segnalazioni di danni».