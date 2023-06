Taylor insultato all'aeroporto di Budapest, gli arbitri inglesi: «Siamo sconvolti, abusi ingiustificati e ripugnanti»

Non si placano le polemiche sull'arbitro Taylor. «Siamo sconvolti da questi abusi ingiustificati e ripugnanti rivolti ad Anthony Taylor e alla sua famiglia mentre cerca d'imbarcarsi per tornare a casa». Questa la dura presa di posizione del PGMOL, l'organismo arbitrale inglese, sull'aggressione al direttore di gara della finale di Europa League da parte di alcuni tifosi romanisti che, all'aeroporto di Budapest.

Quando hanno riconosciuto Taylor lo hanno insultato per alcune scelte sulle quali aveva polemizzato il tecnico giallorosso José Mourinho. «Anthony è uno dei nostri ufficiali di gara più esperti e preparati», scrivono.

We are shocked and appalled by the unacceptable abuse directed at Anthony Taylor and his family as they travelled back from the UEFA Europa League Final.



No one should have to suffer the inexcusable behaviour they had to endure yesterday.



Anthony is one of our most experienced…

— Premier League (@premierleague) June 2, 2023