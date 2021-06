Sgarbi, prosciolto per autentificazione di opere false di De Dominicis. La procura: «Non costituisce reato»

Vittorio Sgarbi è stato prosciolto. La procura di Roma ha disposto il non luogo a procedere per il critico d'arte e deputato del gruppo misto. Nel gennaio dell'anno scorso fu accusato dalla procura di aver autenticato false opere d'arte attribuite all'artista anconetano Gino De Dominicis, scomparso nel 1998.

La decisione del gup di Roma Angela Gerardi che ha fatto cadere le accuse «perché il fatto non costituisce reato», per il critico d'arte e per Duccio Trombadori. Rinviate a giudizio invece altre 19 persone per le quali il processo inizierà il prossimo 21 dicembre.

Sgarbi era finito nel registro degli indagati, in quanto all'epoca dei fatti ricopriva la carica di presidente nella Fondazione Archivio Gino De Dominicis. Nel 2018 i carabinieri, nel corso delle indagini, sequestrarono oltre 250 opere ritenute contraffatte; per un controvalore di oltre 30 milioni di euro.

