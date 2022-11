Salmonella, richiamati alcuni lotti di uova del marchio "Aurora". L'avviso del Ministero della Salute

Richiamati alcuni lotti di confezioni di uova marchio Aurora s.r.l per «positività per salmonella Enteritidis». L'avviso è stato pubblicato sul sito del Ministero della Salute per «rischio microbiologico». I lotti interessati dal richiamo sono: 22420650AVI; 22420655AVI; 22430669AVI; 22440674AVI, prodotti nello stabilimento Avimarche a Ostra Vetere (Ancona). La raccomandazione è di non consumare il prodotto e di riportare la confezione al punto vendita in cui è stata acquistata.

Uomìva contaminate da Salmonella: l'avviso di richiamo

Il prodotto riguarda le uova fresche L e XL, vedute a marchio Copav dalla società AURORA S.R.L con sede legale Falconara Marittima. Come spiega l'avviso, diffuso il 9 novembre, «il richiamo delle uova è stato disposto per una positività per salmonella enteritidis rilevata a seguito di un campionamento ufficiale sulle feci delle galline ovaiole eseguito da ASUR Area Vasta 2 il 27 ottobre e confermato il 5 novembre scorso».

