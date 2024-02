Salmonella, indagato il “re” dei wurstel

«Wurstel contaminati dal batterio della salmonella». E per Attilio Scarlino, imprenditore di 61 anni di Taurisano titolare dell'omonimo salumificio nel Salento, scatta l'accusa di commercio colposo di sostanze alimentari nocive. Il nome del titolare dell'azienda è contenuto in un avviso di conclusione delle indagini preliminari firmato dal sostituto procuratore della Procura di Lecce Francesca Miglietta.

Il caso

Sotto accusa erano finite, nel novembre del 2022, alcune confezioni di wurstel di pollo e tacchino "Lecok" in confezione da 10 unità da 100 grammi cadauna, con lotto/scadenza 02/03/23 L1, distribuite in diversi esercizi commerciali nel territorio della Campania e della provincia di Caserta. Ad accusate i sintomi della salmonella era stato un bambino di 10 anni, colpito da «tossinfezione da salmonella gruppo B accertata da esame coprologico». Il piccolo aveva presentato sintomi come nausea, vomito, febbre, dolori addominali e diarrea. Immediatamente dopo quell'episodio, il Dipartimento di prevenzione della Asl di Caserta aveva lanciato un'allerta alimentare, la cui conseguenza era stata il ritiro della merce dagli scaffali dei supermercati. «La conferma della causa della tossinfezione alimentare - si leggeva nell'allerta diramata dalla Asl della città campana - si è avuta a seguito di campioni ufficiali eseguiti sui wurstel dai servizi veterinari e inviati all'Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno».

L'intervento della Asl

Il prodotto, si leggeva poi nella scheda di richiamo, «non deve essere consumato, ma riportato nel luogo di acquisto». Il personale sanitario veterinario era stato allertato dalla Asl per eseguire i controlli previsti dalla normativa presso i punti vendita in cui erano stati distribuiti i prodotti. L'azienda, dal canto suo, aveva attivato tutte le procedure necessarie, eseguendo controlli interni che, secondo le dichiarazioni dell'amministratore, avevano dato esito negativo.

Ciò non ha comunque impedito l'avvio di un'indagine della magistratura.

Nel campione prelevato il 28 ottobre 2022 a Napoli si sarebbe riscontrata traccia della salmonella meleagridis: le confezioni di wurstel, secondo l'accusa, contenevano cariche microbiche superiori ai limiti consentiti. L'imprenditore, difeso dall'avvocato Francesco Maria De Giorgi, ha ora venti giorni di tempo per presentare eventuali memorie difensive o per chiedere di essere ascoltato dal pubblico ministero.